Krstovic e ancora Camarda | Lecce batte Spezia in amichevole Ufficiale Ndaba

BRESSANONE (Bolzano) – Krstovic su rigore, il pari di Vanja Vlahovic e la rete decisiva siglata dall’acquisto piĂą importante dell’estate giallorossa, ovvero il giovane Francesco Camarda. Si potrebbe sintetizzare così l’amichevole giocata ieri dal Lecce, nel ritiro di Bressanone, contro lo Spezia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: krstovic - camarda - lecce - spezia

Corvino: "Camarda, la qualità non ha età . Krstovic? C'è chi segna meno di lui ma vale 40 milioni..." - L'uomo mercato del Lecce tra la terza salvezza consecutiva e il mercato: "In una corsa sui 200 metri noi partiamo sempre 50 metri indietro, ma abbiamo come obiettivo la sostenibilità .

Lecce, Corvino: “Camarda? La qualità non ha età . Su Krstovic …” - Pantaleo Corvino, direttore generale del Lecce, ha parlato di Francesco Camarda e Nikola Krstovic a 'La Gazzetta dello Sport' di oggi

Lecce, battuto lo Spezia: a segno Krstovic e prima rete in giallorosso per Camarda - Lecce, vittoria in amichevole contro lo Spezia: a segno per i salentini Krstovic e primo gol anche per Camarda Sesto giorno di ritiro per il Lecce, che continua a lavorare con intensitĂ a Bressanone in vista della nuova stagione.

LECCE – Luci e ombre con lo Spezia ma arriva una vittoria firmata Krstovic-Camarda http://dlvr.it/TM88Pq |#peace | #Lecce #Spezia #Calcio #SerieA #Vittoria Vai su X

? | 76’ - Camarda! Giallorossi nuovamente in vantaggio #LecceSpezia 2-1 Vai su Facebook

Krstovic e Camarda, sorrisi in casa Lecce; Krstovic e Camarda subito protagonisti: i bomber del Lecce stendono lo Spezia. Mister Di Francesco: C'è ancora; Lecce-Spezia 2-1: aquilotti generosi ma KO. Decide Camarda.

Camarda brilla, altro gol: subentra a Krstovic e decide il match con lo Spezia - Dopo il rigore trasformato dal montenegrino in avvio e il pareggio firmato da Vanja Vlahovic è il talento scuola Milan a firmare il definitivo 2- Secondo tuttosport.com

Lecce-Spezia 2-1, tabellino e marcatori: decide Camarda a un quarto d'ora dalla fine, vincono i salentini - Krstovic apre su rigore, Vanja Vlahovic pareggia subito con una splendida azione personale. Da msn.com