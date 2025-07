Kolo Muani Juventus oggi nuovi contatti col PSG per sbloccare l’impasse | c’è questa ipotesi sul tavolo Spunta questa formula

che accontenta tutti. La Juve  continua a lavorare per sbloccare la trattativa con il PSG  per il trasferimento di Randal Kolo Muani, ma la situazione rimane ancora in fase di stallo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, oggi ci saranno nuovi contatti tra la Juventus e il club parigino per cercare di risolvere l’impasse e portare il centravanti francese a Torino. Il mercato Juventus  può mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto, una condizione che potrebbe essere vantaggiosa per entrambe le parti: l’obbligo di riscatto sarebbe legato al raggiungimento di determinati requisiti, come obiettivi stagionali o qualificazioni in competizioni europee. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

