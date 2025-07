Kolo Muani Juve la Gazzetta avvisa | da oggi ogni giorno può essere quello buono per la fumata bianca! Cosa dobbiamo aspettarci

Kolo Muani Juve, la Gazzetta dello Sport avvisa: da oggi ogni giorno può essere quello buono per la fumata bianca! Cosa dobbiamo aspettarci. La Juve  ha fatto del riscatto di Kolo Muani  dal PSG  una prioritĂ assoluta in questa fase di mercato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i contatti tra la Juventus e il club parigino proseguono senza sosta, con le due societĂ impegnate a trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. Da oggi, infatti, ogni giorno potrebbe essere quello decisivo per chiudere l’affare, con la Juventus pronta a finalizzare il trasferimento del centravanti francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, la Gazzetta avvisa: da oggi ogni giorno può essere quello buono per la fumata bianca! Cosa dobbiamo aspettarci

In questa notizia si parla di: muani - juve - gazzetta - avvisa

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor.

Kolo Muani Juve, cosa è cambiato tra Thiago Motta e Tudor? «Si vede una differenza importante col nuovo allenatore, ecco perché» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juve: l’analisi di Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sulle differenze tra Thiago Motta e Tudor – VIDEO.

Jadon #Sancho non è più certo di andare via dal #ManchesterUnited A ostacolare il suo passaggio alla #Juve ci ha pensato l’allenatore dei Red Devils, Ruben #Amorim Il portoghese ha annunciato che il classe 2000 potrebbe restare anche tra le fila d Vai su Facebook

Juve (in 10) gelata da Vecino. Kolo Muani gol, ma la Lazio pareggia al 96'; A Venezia succede di tutto, poi il rigore di Locatelli salva la Champions della Juve; Tutto il mercato in | .it.

Kolo Muani, si tratta - Dopo la conclusione del Mondiale per Club, che ha visto la partecipazione del PSG, si chiude anche la breve parentesi italiana di Randal ... Da tuttojuve.com

Il Manchester United sulle tracce di Kolo Muani, ma la Juventus non molla: le ultime - Stando a quanto afferma Sky Sport, la Juventus sta lavorando con il Paris Saint- Come scrive tuttojuve.com