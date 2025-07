Kolo Muani Chelsea e non solo la Premier League continua a tentare il francese | lui vuole la Juventus ma… Le novità

Kolo Muani Chelsea e non solo, la Premier League continua a tentare il francese tornato al Paris Saint-Germain: lui vuole la Juve ma. Le novità . Randal Kolo Muani  ha chiaramente espresso la sua preferenza per la Juventus, ma il suo futuro potrebbe essere ancora incerto, con la Premier League  che continua a fare pressione. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti francese, in uscita dal PSG, ha messo la Juve  in cima alla sua lista di destinazioni preferite. Tuttavia, le offerte allettanti da parte di club inglesi come Chelsea  e Manchester United  stanno complicando la trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Chelsea e non solo, la Premier League continua a tentare il francese: lui vuole la Juventus ma… Le novitÃ

In questa notizia si parla di: continua - kolo - muani - chelsea

Marchetti conferma: «Si continua a trattare per Kolo Muani». L’annuncio sulla formula del trasferimento dal PSG: ecco cosa filtra dalla Continassa - di Redazione JuventusNews24 Marchetti: «Si continua a trattare per Kolo Muani». Novità sulla formula tra Juventus e Paris Saint-Germain.

Mercato Juve, Vlahovic in uscita, Kolo Muani e David in arrivo. Ma occhio a quella pista che continua a essere attuale per i bianconeri! Il punto generale della situazione - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve: rivoluzione in vista con l’addio di Vlahovic e l’arrivo di Kolo Muani e David, occhio a quella pista!.

Mercato Juve, Vlahovic in uscita, Kolo Muani confermato e David in arrivo. Ma occhio a quella pista che continua a essere attuale per i bianconeri! Il punto generale della situazione - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve: rivoluzione in vista con l’addio di Vlahovic e l’arrivo di Kolo Muani e David, occhio a quella pista!.

La Juventus tratta per il ritorno di Kolo Muani Guarda il video completo sul canale YouTube di Fabrizio Romano in Italiano e non perderti le ultime notizie di calciomercato powered by @betsson.sport Vai su Facebook

Kolo Muani, assalto Chelsea: Juve in pressing per il riscatto, ma il PSG fiuta l’affare; La Juve vuole tenere Kolo Muani, ma il Chelsea fa paura; Vlahovic blocca l'assalto della Juventus a Kolo Muani: il PSG si guarda attorno, possibile inserimento di Chelsea e Arsenal.

Kolo Muani Chelsea e non solo: negli ultimi dieci giorni si sono fatti avanti altri due club. La Juve sta perdendo terreno: lo scenario - La Juve sta perdendo terreno: lo scenario per questa estate La Juventus, forte del prestito di Randal Kolo ... Secondo juventusnews24.com

Juve-Kolo Muani, settimana decisiva: cosa serve per convincere il Psg - Ancora qualche piccolo passo prima della fumata bianca: Comolli offre un prestito con diritto di riscatto, i francesi vogliono l'obbligo ... Come scrive msn.com