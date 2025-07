Klinsmann non ha dubbi | Scudetto? La mia favorita è l’Inter sono curioso di vedere all’opera quell’allenatore Poi l’elogio a Chivu

L’ex attaccante dell’Inter, Jurgen Klinsmann, indica i nerazzurri di Cristian Chivu come la squadra favorita alla vittoria del prossimo scudetto. Jurgen Klinsmann, ex allenatore della Germania e icona del calcio internazionale, ha espresso la sua opinione sulla corsa scudetto della Serie A per la stagione 2025-2026. In una recente intervista esclusiva a Ilovepalermocalcio.com, il tedesco ha messo l’ Inter come principale favorita per il titolo, seguita dal Napoli. Klinsmann ha anche dichiarato di essere molto curioso di vedere come Gian Piero Gasperini, recentemente approdato alla Roma, si comporterà nella nuova avventura con i giallorossi, soprattutto dopo l’ottimo lavoro svolto con l’Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Klinsmann non ha dubbi: «Scudetto? La mia favorita è l’Inter, sono curioso di vedere all’opera quell’allenatore». Poi l’elogio a Chivu

