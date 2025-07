Kingdom Heroes Arena | Il nuovo picchiaduro 3D di Koei Tecmo

Dopo anni di dominio nel genere musou, Koei Tecmo cambia registro e presenta un progetto completamente nuovo: Kingdom Heroes: Arena, un picchiaduro 3D a incontri che promette di rivoluzionare il combattimento strategico in tempo reale. Ambientato nell’epoca dei Tre Regni, questo titolo unisce azioni spettacolari, gestione delle risorse e icone leggendarie, puntando a conquistare i fan degli scontri uno contro uno in stile orientale. Non si tratta di un semplice spin-off, ma di una nuova interpretazione del combattimento tra eroi storici, pensata per PC e dispositivi mobili. Un roster d’élite: i guerrieri più amati di Koei Tecmo Il cuore del gioco è rappresentato da un roster carismatico e fortemente evocativo, che attinge direttamente dalle due serie simbolo dell’azienda: Dynasty Warriors e Romance of the Three Kingdoms. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

