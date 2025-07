Kimi Antonelli in crisi a Spa il gesto di Hamilton non passa inosservato | Lasciatelo stare

Dopo il disastroso GP di Spa della Formula 1 2025, Kimi Antonelli finisce nel mirino delle critiche. Ma Lewis Hamilton lo difende: "È un 18enne in un ambiente spietato. Lasciatelo in pace". La crisi del talento Mercedes e il gesto che non è passato inosservato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho faticato con le hard, rispetto alle McLaren manca il passo gara” - Andrea Kimi Antonelli si è dovuto accontentare della posizione numero sei al GP di Miami, sesto appuntamento del lungo Mondiale 2025 di Formula 1.

Kimi Antonelli: dalla Terra dei Motori alla Formula Uno con Mercedes - "Ho capito, lei sta per chiedermi come mai mio figlio, nato e cresciuto nella Terra dei Motori, emiliano doc, sia arrivato in Formula Uno con la Mercedes e non con la Ferrari …" Marco Antonelli, classe 1964, già pilota e oggi proprietario di una scuderia automobilistica impegnata in varie categorie, ecco, non è soltanto il papà di Kimi, l’Harry Potter italiano del volante.

Il venerdì non perfetto di Kimi Antonelli: "Errore nel time attack, ma il passo c'è" - Non un venerdì perfetto per Andrea Kimi Antonelli, ma nemmeno da buttare via. Il portacolori della Mercedes resta ottimista dopo la prima giornata di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, chiusa con il 18esimo crono.

