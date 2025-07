Kilchoman, compleanno di torba.

Il paragone può far sorridere, ma non è il caso di fermarsi alla matematica. Certo, se si considera Glenturret, la più antica distilleria attiva di Scozia, fondata nel 1763, i vent'anni di attività della piccola Kilchoman sono un nulla. Eppure, in due decenni la distilleria aperta nel 2005 su Islay da Anthony Wills ha cambiato la storia dei torbati. Spieghiamo. L'isola di Islay, Ebridi interne, è il Bengodi del single malt torbato: da qui provengono i nomi mitici della categoria, da Lagavulin a Laphroaig, da Caol Ila ad Ardbeg. Dalla chiusura di Port Ellen negli anni '80, tutto sull'isola era rimasto come cristallizzato, fino appunto all'apertura di Kilchoman, che con il suo stile «contadino» e autarchico (parte dell'orzo utilizzato è coltivato proprio nei campi intorno alla distilleria) ha ridato linfa all'industria locale, aprendo la via a nuovi investimenti come la neonata Ardnahoe, la rediviva Port Ellen e Portintruan, di prossima apertura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

