Forte dei Marmi (Lucca), 28 luglio 2025 – Solito abito elegante e modo di fare sornione, come la canzone che ha scelto: “That’s life”, (ri)portata al successo da Frank Sinatra. E’ Kevin Spacey, grande attore che il tritacarne mediatico aveva condannato ben prima che arrivasse l’assoluzione nel suo processo per molestie. Una vicenda giudiziaria che ha ostacolato il suo percorso artistico, e dire che sulla mensola del salotto ha non uno, ma due Oscar vinti per due grandi interpretazioni in due grandi film (I soliti sospetti e American beauty). Ebbene, Spacey questa canzone l’ha intonata in Versilia, al bagno Alpemare di proprietĂ della famiglia Bocelli, durante la serata che ha fatto da “after party” a conclusione del Teatro del Silenzio 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Kevin Spacey canta in Versilia, l’attore all’Alpemare di Bocelli

