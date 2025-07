Keita Inter arrivano nuove conferme sulla trattativa per il centrocampista del Parma! Affare possibile in questo caso

Keita Inter, conferme dalla Svizzera! Affare possibile per il centrocampista del Parma in caso di uscite a centrocampo. L’ Inter continua a monitorare il mercato dei centrocampisti e un nome che nelle ultime ore ha preso quota è quello di Mandela Keita, classe 2002, regista del Parma e tra le rivelazioni dell’ultima stagione in Serie A. L’interesse nerazzurro, emerso in seguito alle possibili partenze di Kristjan Asllani e Piotr Zielinski, ha trovato ulteriori conferme anche all’estero. Secondo quanto riportato da Sky Sport Svizzera, il belga sarebbe attratto dalla prospettiva di trasferirsi a Milano: « Sebbene non ci siano ancora trattative concrete tra l’entourage del giocatore e la squadra finalista di Champions League, sembra che questo trasferimento possa avvenire in modo del tutto naturale una volta che l’Inter avrĂ liberato abbastanza spazio a centrocampo», si legge nel report. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Keita Inter, arrivano nuove conferme sulla trattativa per il centrocampista del Parma! Affare possibile in questo caso

