Karl Fredericks torna sul ring e lancia frecciatine a Shawn Michaels | Non sono più il tuo indiano

Il suo addio alla WWE è stato piuttosto bizzarro: solo qualche settimana prima Eddy Thorpe era sul ring a lottare per il titolo maschile di NXT, ma poi è arrivato l'annuncio del suo addio alla federazione. Una decisione, si è poi scoperto, che è arrivata proprio su richiesta dello stesso Eddy, stanco di interpretare un ruolo stereotipato – quello del lottatore di origine nativo-americana – e frustrato per una serie di richieste extra-ring non esaudite dalla federazione. Non solo: nelle ultime settimane aveva anche raccontato di essersi sentito piuttosto abbandonato da Shawn Michaels, soprattutto nei momenti più bui della sua carriera a Orlando.

