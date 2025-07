Karius, dove vai? Uscita senza senso, ma l'attaccante....

A Gelsenkirchen si è giocata l'amichevole tra Schalke e Siviglia, terminata 2-4 in favore degli spagnoli. Tra i protagonisti in negativo c'è stato però Loris Karius: il portiere dei tedeschi sbaglia clamorosamente i tempi dell'uscita, ma per sua fortuna Idumbo mette il pallone fuori a porta vuota. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

