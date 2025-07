Il manga Kagurabachi sta conquistando un ruolo di primo piano nel panorama attuale, affermandosi come uno dei titoli più rilevanti di Shonen Jump. Nonostante la sua origine come fenomeno ironico, la serie ha rapidamente consolidato il suo successo, diventando una delle preferite tra i lettori e avviandosi a essere un fenomeno generazionale. La grande domanda che circonda questa produzione riguarda la possibilità di una sua trasposizione in anime, elemento fondamentale per il passaggio definitivo al mainstream globale. perché Kagurabachi potrebbe essere presto annunciato. l’importanza del 23 agosto per Kagurabachi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Kagurabachi: perché il 23 agosto sarà una data importante per i fan