Juventus Women affare in uscita per le bianconere | è ufficiale l’arrivederci di Azzurra Gallo a Madama! Giocherà nell’Anderlecht | il comunicato

Juventus Women, le bianconere completano unaltro affare in uscita: è ufficiale la cessione a titolo temporaneo di Azzurra Gallo all’Anderlecht. La Juventus Women completa una cessione. La selezione femminile bianconera salutano almeno temporaneamente Azzurra Gallo. La calciatrice bianconera passa in prestito all’Anderlecht, come giĂ prontamente anticipato da . Di seguito, proponiamo il comunicato ufficiale con cui il sodalizio juventino ha annunciato l’arrivederci alla giocatrice di proprietĂ proprio del club torinese. COMUNICATO – « Azzurra Gallo si trasferisce ufficialmente a titolo temporaneo all’Anderlecht: la giovane classe 2006 giocherĂ , così, la stagione 20252026 nella serie maggiore belga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, affare in uscita per le bianconere: è ufficiale l’arrivederci di Azzurra Gallo a Madama! GiocherĂ nell’Anderlecht: il comunicato

In questa notizia si parla di: women - azzurra - gallo - juventus

UFFICIALE - #JWomen, Azzurra #Gallo in prestito all'Anderlecht.

