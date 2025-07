Juventus prestito con obbligo di riscatto per Kolo Muani Like galeotto di Vlahovic | il Milan lo corteggia

Torino, 28 luglio 2025 – La Juve prova a convincere il Psg con una nuova proposta per Randal Kolo Muani. Abbandonata la pista prestito con diritto, i parigini non avrebbero mai accettato, la Vecchia Signora ha deciso di tentare una nuova via, esponendosi di più sia come formula che come cifra: prestito oneroso con obbligo di riscatto. Si arriva, forse, alle tornate decisive anche sfruttando la volontà del calciatore di rimanere a Torino. Intanto, Dusan Vlahovic  avrebbe messo un like galeotto a Rafa Leao che aveva celebrato la prestigiosa vittoria sul Liverpool, aprendo un fronte sulla sua possibile destinazione: ovvero il Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus, prestito con obbligo di riscatto per Kolo Muani. Like galeotto di Vlahovic: il Milan lo corteggia

In questa notizia si parla di: prestito - obbligo - riscatto - kolo

Juve, per Kolo Muani spunta il prestito con obbligo. In avanti torna di moda Adeyemi - Torino, 16 maggio 2025 – Ultime due partite e con sei punti sarebbe Champions League. Udinese e Venezia sulla strada della Juve, che nel frattempo prova anche a costruire un futuro.

Napoli, offerti 18 milioni per Milinkovic-Savic più il prestito con obbligo di riscatto per Ngonge (Tuttosport) - Il Napoli sta cercando di imbastire uno scambio col Torino tra Cyril Ngonge e Vanja Milinkovic-Savic; agli azzurri servirebbe un secondo portiere, e l’esterno piace molto al tecnico granata Baroni, che lo ha allenato ai tempi di Verona.

Rafa Marin, il Villarreal lo vuole in prestito per un milione senza obbligo di riscatto - Rafa Marin è sempre più vicino al ritorno in Spagna. Il difensore ex Real Madrid non ha trovato il minutaggio che sperava a Napoli ed è dunque pronto a ritornare al suo Paese natale per provare a rilanciarsi.

La Juventus cerca l'affondo per Kolo Muani! La trattativa col PSG è apertissima e ruota tutto attorno alle condizioni di riscatto. La Juventus insiste per un prestito oneroso con diritto di riscatto, poi potenziale obbligo a determinate condizioni. I francesi, invece, c Vai su Facebook

La #Juventus è pronta a presentare una nuova offerta al PSG per #KoloMuani Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l'intenzione sarebbe quella di proporre un prestito oneroso da 10mln con diritto di riscatto condizionato, che potrebbe così diventare obblig Vai su X

Juventus, offerta più alta per il prestito di Kolo Muani: il piano di Comolli per convincere il Paris Saint-Germani e anticipare il Manchester United; Juve, ecco la strategia per Kolo Muani. Milan: sarà Tare il nuovo ds?; Kolo Muani, Conceiçao e gli altri prestiti: non sono di passaggio, le mosse della Juve per tenerli.

Juve-Kolo Muani, settimana decisiva: cosa serve per convincere il Psg - Ancora qualche piccolo passo prima della fumata bianca: Comolli offre un prestito con diritto di riscatto, i francesi vogliono l'obbligo ... msn.com scrive

Sportmediaset - Juventus, stretta per Kolo Muani: Comolli pronto ad inserire l'obbligo di riscatto - Come spiega Sportmediaset i dirigenti bianconeri stanno puntando sulla volontà del giocatore: "La prima voce in ... Come scrive tuttojuve.com