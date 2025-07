Juventus | Kelly torna in gruppo

Notizie positive e tensioni La Juventus riceve una buona notizia dall’infermeria: Lloyd Kelly torna ad allenarsi in gruppo il 28 luglio 2025, dopo aver smaltito un problema muscolare rimediato contro il Real Madrid. Le indiscrezioni dal centro sportivo confermano che il centrale è pronto a lavorare sotto la guida tecnica, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Kelly torna in gruppo

In questa notizia si parla di: juventus - kelly - torna - gruppo

Perché la Juventus ha riscattato Kelly - La Juventus guarda al futuro e mette un primo tassello per la stagione 2025/26. Il primo acquisto `formale` per la prossima stagione è Lloyd.

Juventus, il riscatto di Kelly non dipende dalla Champions: è già bianconero, le cifre - La Juventus guarda avanti e lo fa con un tassello in più nel mosaico del domani. Lloyd Kelly è già , nei fatti, un giocatore della Juve a titolo.

Juventus, il disastro Lloyd Kelly - Kelly, un flop costoso Lloyd Kelly, arrivato alla Juventus come colpo di mercato invernale, ha decisamente deluso le aspettative.

Continassa: #Kelly si è allenato in gruppo. #Juventus Vai su X

Situazione infortuni #juventus: in recupero #perin, #kelly, #savona e #cabal, ennesimo contrattempo per #milik Vai su Facebook

Juve, Kelly è tornato ad allenarsi in gruppo; Vlahovic torna in gruppo, Tudor sorride. Le novità dalla Continassa verso Bologna-Juve; Juventus, Cambiaso e Kelly in gruppo: le novità in vista dell'Udinese.

Juventus, il report dell'allenamento: è tornato Kelly in gruppo, anche Douglas Luiz in campo - I bianconeri si sono allenati con una doppia seduta all'inizio di questa settimana; una al mattino e una nel pomeriggio. Scrive ilbianconero.com

Infortunio Kelly, ottime notizie dalla Continassa dopo l’allenamento odierno: novità sulle condizioni del difensore inglese - Infortunio Kelly, ottime notizie dalla Continassa dopo l’allenamento: novità sulle condizioni del centrale alle prese con un problema muscolare Lloyd Kelly, difensore centrale della Juve, è tornato ad ... Segnala juventusnews24.com