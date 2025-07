Juventus João Mário | Il Nuovo Jolly per il Fantacalcio

João Mário, acquistato dalla Juventus dal Porto per 12,6 milioni di euro, è un nome che sta accendendo l'entusiasmo dei fantallenatori. Il terzino portoghese, classe 2000, si è unito ai bianconeri con un contratto fino al 2030, portando versatilità e dinamismo. Al Fantacampionato Gazzetta, è listato come difensore con una

Chi è Joao Mario, il terzino destro che il Porto ha offerto alla Juventus nello scambio con Alberto Costa. Storia, carriera e identikit del giocatore - di Redazione JuventusNews24 Chi è Joao Mario: storia, carriera, identikit e caratteristiche tecniche del giocatore del Porto, offerto alla Juve nello scambio con Alberto Costa.

Juventus, Porto: scambio Strategico per la squadra, João Mário - La Juventus vive un momento di transizione, puntando a costruire una squadra competitiva con Igor Tudor alla guida.

Alberto Costa Joao Mario (A Bola), Porto e Juventus trovano un accordo per quello che non è da considerarsi un scambio diretto! Cifre e dettagli dell’operazione - di Redazione JuventusNews24 Alberto Costa João Mário: si concretizza lo scambio tra il Porto e la Juventus! Tutti i dettagli di quello che non è uno scambio diretto.

