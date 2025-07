juventus comolli ricuce con lo sporting per hjulmand

Juventus: Hjulmand nel mirino, Comolli ricuce con lo Sporting Morten Hjulmand è l’obiettivo primario della Juventus per rinforzare il centrocampo, con Damien Comolli al lavoro per riallacciare i rapporti con lo Sporting Lisbona dopo il caso Alberto Costa, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il danese, valutato 60 milioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

