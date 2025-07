Juventus | Azzurra Gallo in prestito all’Anderlecht

Un nuovo capitolo per Gallo La Juventus Women ha annunciato il trasferimento in prestito annuale di Azzurra Gallo all’Anderlecht, dove la giovane attaccante disputerà la stagione 202526 nella massima serie belga. Le indiscrezioni dal club confermano che la diciannovenne, cresciuta nel vivaio bianconero, è pronta per una nuova avventura internazionale. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Azzurra Gallo in prestito all’Anderlecht

