Juventus Arthur verso il Betis?

Juventus: Arthur verso il Betis, ma l’ingaggio resta un ostacolo Arthur Melo, ormai fuori dai piani della Juventus, è vicino a un trasferimento al Real Betis, come riportato da Sport Mediaset. Il centrocampista brasiliano, rientrato dal prestito al Girona, ha aperto alla possibilità di tornare in Spagna, con gli andalusi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Arthur verso il Betis?

Cardoso Juventus: il giocatore del Betis Siviglia è nel mirino dei bianconeri, ma che concorrenza! Le ultime - Cardoso Juventus: il calciatore del Betis Siviglia osservato speciale dei bianconeri, ma c’è concorrenza! Le ultimissime in casa Juve Cardoso è uno dei nomi più recenti accostati alla Juventus per il rafforzamento del centrocampo.

Calciomercato Antony: chi vuole l’attaccante brasiliano? Dal Betis alla Juventus, il futuro di un giocatore rinato - Calciomercato, chi vuole al giorno d’oggi Antony. Il giocatore è rinato (così come le sirene delle squadre estere).

Juventus, nuovo innesto dal Betis: Arthur pedina di scambio - La Juventus si sta muovendo per un nuovo innesto che può arrivare direttamente dal Real Betis. E la chiave per sbloccare questa operazione può essere rappresentata dallo scambio con Arthur, che non rientra nei piani dei bianconeri.

ESCL. Il #Betis è tornato sulle tracce di #Arthur! È un nome che piace sempre all'allenatore Manuel #Pellegrini. Sul centrocampista, in uscita dalla #Juventus, c'è sempre anche il #Girona molto interessato.

La Juventus è alla ricerca di un nuovo rinforzo per la mediana: spunta il nome di Sofyan Amrabat! Il centrocampista marocchino sarebbe molto gradito da Tudor ma, stando a quanto si apprende da Tuttosport, su di lui c'è anche l'Atalanta #SpazioJ #Juve #

Juve, il caso Arthur ai titoli di coda? Trattativa con il Real Betis - Il Real Betis pensa a riportare in spagna il centrocampista brasiliano, fuori dai piani dei bianconeri Arthur Melo è di nuovo alla Continassa, ma il copio ... Si legge su informazione.it

Arthur Real Betis, sondaggio concreto degli spagnoli per il centrocampista rientrato alla Juventus. Gli aggiornamenti sul brasiliano - Gli aggiornamenti sul brasiliano destinato a partire Il futuro di Arthur Melo, centrocampista brasil ... Secondo juventusnews24.com