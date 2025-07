Juve nel caos | l' agente di Weah svela tutto | Uno di loro agisce per vendetta

La Juventus finisce ancora una volta nell'occhio del ciclone. Stavolta è l'agente di Timothy Weah a scatenare il terremoto con dichiarazioni esplosive che fanno tremare Torino. Una guerra aperta che blocca il mercato bianconero e mette a nudo tensioni interne clamorose. "Due cercano soluzioni, uno crea problemi" Con queste parole taglienti Badou Sambague, procuratore del centrocampista americano, ha sferrato un attacco senza precedenti alla dirigenza juventina. Un j'accuse che fa rumore e solleva interrogativi pesanti sulla gestione del club.

L’agente di Timothy Weah, Badou Sambague, tuona contro uno dei dirigenti della Juventus per il blocco dell’affare per il trasferimento del suo assistito al Marsiglia. Vai su Facebook

Caos Juventus, agente Weah tuona: “Per vendetta pretende una fortuna” - Le dichiarazioni del rappresentante del calciatore usa parole forti per descrivere la situazione del suo assistito ... calciomercato.it scrive

