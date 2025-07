Juve il mercato non porta difensori | Tudor costretto a far giocare Rugani e Djalò?

In una sessione che appare bloccata a causa dei pochi movimenti in uscita, i bianconeri potrebbero decidere di rivalutare chi da un po' era ritenuto fuori dal progetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, il mercato non porta difensori: Tudor costretto a far giocare Rugani e Djalò?

In questa notizia si parla di: juve - mercato - porta - difensori

Mercato Juve: partirà in estate! Via libera per l’assalto dei bianconeri? C’è l’indizio che avvicina questo giocatore a Torino… L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve: via libera per l’assalto del club bianconero? Ecco il segnale che avvicina questo giocatore a Torino… Ultimissimi dettagli.

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, la sfida con l’Inter può infiammarsi soprattutto per quel giocatore: ecco cosa può accadere!.

Mercato Juve, è lui il sogno della dirigenza bianconera: i bianconeri faranno di tutto per portarlo a Torino - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, è lui il sogno della dirigenza bianconera: i bianconeri faranno di tutto per portarlo a Torino nel corso della prossima sessione.

Juventus, ecco la prima cessione: Mbangula va in Germania e porta almeno 10 milioni. Operazione giusta dei bianconeri? La Juventus è vicina a operare la prima cessione della sua sessione estiva di calciomercato: dopo l’arrivo di Jonathan David e l’a Vai su Facebook

Around Juventus (@AroundJuventus) Vai su X

Juve, il mercato non porta difensori: Tudor costretto a far giocare Rugani e Djalò?; Juventus, prende quota Laporte: il piano dei bianconeri; Tudor Next Gen: chi sono i giovani Juve che Igor si porta al Mondiale per Club.

Sfuma l’ipotesi Porto per Rugani: le ultime novità sul futuro del difensore dalla Juve - Manuele Baiocchini, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del futuro di Daniele Rugani: "Intanto, sempre sulla Juventus, ti dico che c'era il Porto interessato a Rugani, in questo momento ... Secondo tuttojuve.com

Mercato Juventus: ricordi Skriniar? Giocherà al Fenerbahce - Ecco dove giocherà il difensore Il Fenerbahce riparte dalle sue certezze, e la più grande risponde al nom ... Segnala juventusnews24.com