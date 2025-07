Juve cosa guadagneresti e cosa perderesti con lo scambio Cristante-McKennie

I bianconeri riflettono sull'affare di mercato con la Roma: da una parte la funzionalitĂ dell'azzurro negli schemi di Tudor, dall'altra la duttilitĂ dell'americano, che nell'ultima stagione ha giocato in 9 ruoli diversi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, cosa guadagneresti e cosa perderesti con lo scambio Cristante-McKennie

In questa notizia si parla di: cosa - juve - guadagneresti - perderesti

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

Infortunio Cambiaso: buone notizie a metà per l’esterno bianconero. Cosa filtra sulle sue condizioni a cinque giorni da Juve Udinese - di Marco Baridon Infortunio Cambiaso: aggiornamenti dal JTC dopo la sessione odierna d’allenamento. Cosa filtra sulle condizioni dell’esterno a cinque giorni da Juve Udinese.

Infortunio Gatti, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del difensore: novità a tre giorni da Juve Udinese. Cosa filtra - di Marco Baridon Infortunio Gatti, gli ultimi aggiornamenti sul recupero. Come sta il difensore dopo l’ingresso in campo contro la Lazio.

Juve, cosa guadagneresti e cosa perderesti con lo scambio Cristante-McKennie.

cristante alla juve, cosa guadagnerebbe tudor - I bianconeri riflettono sull'affare di mercato con la Roma: da una parte la funzionalità dell'azzurro negli schemi di Tudor, dall'altra la duttilità dell'americano, che nell'ultima stagione ha giocato ... Si legge su gazzetta.it

Juve fuori dal Mondiale per club; cosa resta a Tudor | Gazzetta.it - La Juve esce dal Mondiale per club dopo aver raggiunto l'obiettivo minimo: gli ottavi di finale. Segnala gazzetta.it