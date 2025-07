Johnny Depp ritorna inquietante nel trailer di Hyde l’alter ego del Dr Jekyll

nuovo progetto editoriale con Johnny Depp e Ridley Scott: il ritorno di un’icona gotica. Un innovativo progetto nel mondo del fumetto sta attirando l’attenzione degli appassionati di letteratura e cinema. Coinvolgendo due figure di spicco come Johnny Depp e Ridley Scott, questa iniziativa promette di ridefinire uno dei classici piĂą celebri della narrativa gotica. La produzione si presenta come una graphic novel in due volumi, caratterizzata da un approccio moderno e originale, che esplora il celebre personaggio di Mr. Hyde. partecipazione di Johnny Depp e ruolo nel progetto. Johnny Depp, noto per aver interpretato personaggi eccentrici come Willy Wonka e Jack Sparrow, torna a calarsi in un ruolo oscuro e disturbante. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Johnny Depp ritorna inquietante nel trailer di Hyde, l’alter ego del Dr. Jekyll

In questa notizia si parla di: johnny - depp - hyde - ritorna

In occasione della Festa della Mamma 2025, l'attrice Amber Heard, ex di Johnny Depp ha annunciato su Instagram la nascita dei suoi due gemelli - A dicembre 2024 People aveva svelato la gravidanza dell’attrice Amber Heard. Dopo anni controversi sotto i riflettori per via della causa giudiziaria fra lei e l’ex marito Johnny Depp, l’attrice è ora più contenta che mai.

Pirates of the Caribbean 6 senza Johnny Depp: è possibile sostituire Jack Sparrow? - Il futuro della saga di Pirates of the Caribbean rimane incerto, con numerosi interrogativi riguardo allo sviluppo del sesto capitolo.

Pirates of the Caribbean 6 senza Johnny Depp: è possibile sostituire Jack Sparrow? - Il futuro della saga di Pirates of the Caribbean rimane incerto, con numerosi interrogativi riguardo allo sviluppo del sesto capitolo.

Johnny Depp è Mr. Hyde: il mostro torna a vivere con Ridley Scott; Johnny Depp sarà Mr. Hyde nella nuova graphic novel creata da Ridley Scott; Hyde, Johnny Depp è il temibile alter ego del Dr. Jekyll in un nuovo progetto… di Ridley Scott! [FOTO].

Johnny Depp ritorna al cinema con Hyde: il nuovo horror gotico di Ridley Scott - Il mostro ha vinto: la nuova graphic novel Hyde immagina un mondo senza Dr. Si legge su filmpost.it

Johnny Depp sarà il “protagonista” di una graphic novel basata sul personaggio di Mr. Hyde - Johnny Depp direttamente coinvolto in una nuova versione della classica storia Dr. Secondo lascimmiapensa.com