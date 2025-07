Joey Mannarino | La UE non ha alcun potere contro l’America Ne ne siamo i proprietari

''L'Unione Europea √® un esperimento completamente fallito. Li difendiamo. Li controlliamo. Praticamente ora ne siamo i proprietari''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ¬© Imolaoggi.it - Joey Mannarino: ‚ÄúLa UE non ha alcun potere contro l‚ÄôAmerica. Ne ne siamo i proprietari‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: proprietari - siamo - joey - mannarino

Appia Antica, "inutili piste ciclabili" nel vivaio Idea Verde espropriato dal comune di Roma nel 1996, ex proprietari in protesta: "Non siamo abusivi" - Idea Verde è lo storico vivaio di piante rare lungo via Appia Antica, espropriato nel 1996 dal Comune di Roma per "finalità pubbliche": l'ex proprietario Palisano richiede giustizia, ma l'amministrazione non dice niente su piani di "riqualificazione" e vuole costruire inutili piste ciclabili

Joey Mannarino: ‚ÄúLa UE non ha alcun potere contro l‚ÄôAmerica. Ne ne siamo i proprietari‚ÄĚ.