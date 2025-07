Joe Barbieri porta Big Bang! a Jazz by the Pool | un’estate tra jazz benessere e musica d’autore

Ecco il secondo appuntamento di Jazz by the Pool, la rassegna estiva del Terme Preistoriche Resort & Spa di Montegrotto Terme, che unisce musica, benessere ed enogastronomia in un contesto unico, e che si terrĂ v enerdì 8 agosto 2025  con protagonista Joe Barbieri, raffinato cantautore e compositore napoletano, che porterĂ sul palco a bordo piscina Big Bang!, il suo nuovo progetto musicale tra jazz, poesia e visioni sonore. Un concerto elegante e coinvolgente, immerso nella suggestiva atmosfera delle piscine termali, tra riflessi d’acqua, cocktail e relax. Jazz by the Pool 2025: quando musica, acqua e atmosfera si fondono. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Joe Barbieri porta “Big Bang!” a Jazz by the Pool: un’estate tra jazz, benessere e musica d’autore

Dopo i concerti della vincitrice di un Grammy Nicole Zuraitis, della star cubana Jany McPherson  e di Sergio Caputo, l'undicesima edizione del festival "Jazz & Baccalà "  prosegue presentando – unico evento off non ospitato dal Teatro Summarte –  mercoledì 7 maggio al Teatro Acacia di Napoli (via Raffaele Tarantino 1) Joe Barbieri che proporrà dal vivo (oltre ai suoi successi) i brani del suo nuovo album Big  Bang, il suo settimo lavoro discografico di inediti, il dodicesimo disco in studio.

Dopo il successo dell'apertura con Petra Magoni e l'Arkè String Quartet, proseguono gli appuntamenti a bordo piscina di Jazz by the Pool 2025, la rassegna estiva che fonde musica, benessere ed enogastronomia nelle incantevoli piscine del Terme Preistoriche Resort & Spa di Montegrotto Terme (PD).

