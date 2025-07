Jennifer Lopez festeggia il compleanno sul palco e perde la gonna | Sono qui in mutande

Incidente per Jennifer Lopez sul palco del concerto a Varsavia. Mentre il pubblico le cantava “Tanti auguri”, per festeggiare il 56esimo compleanno della cantante, J. Lo ha perso la gonna. Con eleganza però non si è scoraggiata e ha subito commentato: “Sono qui in mutande”. Inutile il tentativo di sistemare la minigonna del ballerino Giuseppe Giofrè che con la cantante gira i palchi di tutto il mondo. Jennifer Lopez è rimasta in mutande, riuscendo però comunque a trasformare il momento di imbarazzo in uno di intrattenimento, lanciando la gonna fra il pubblico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jennifer Lopez festeggia il compleanno sul palco e perde la gonna: “Sono qui in mutande”

