Jazz & Image |   nuova edizione

Ritorna anche quest'anno, Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, con la direzione artistica dell'Alexanderplatz di Eugenio Rubei, dal 28 luglio al 15 ottobre 2025. L'iniziativa è promossa e sostenuta dall'Assessorato alla Cultura di Roma in collaborazione con l'Associazione Culturale Sound Image e con il supporto di Zètema Progetto Cultura. Quasi tre mesi di programmazione, Jazz& Image, Live at Colosseo, in questa nuova edizione 2025, rinnova la formula vincente degli scorsi anni, con tante novitĂ . In primo luogo, l'ingresso gratuito a tutti gli eventi.