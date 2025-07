Jasmine Paolini si affida a Federico Gaio fino agli US Open

Jasmine Paolini, archiviata la delusione per l’eliminazione al secondo turno di Wimbledon contro la russa Kamilla Rakhimova, è pronta ad iniziare la sua stagione sul cemento americano. La numero uno d’Italia, prima di pensare al ritorno in campo, ha dipanato il dubbio relativo al prossimo allenatore dopo la fine del rapporto con Marc Lopez. La vincitrice degli Internazionali d’Italia continua nella scelta di affidarsi ad un allenatore a tempo e ufficializza la collaborazione, fino al termine dell’Open degli Stati Uniti, con Federico Gaio. L’azzurra ha presentato così il suo nuovo coach: “ Per quanto riguarda l’organizzazione sono qua con Federico Gaio  che mi darĂ un mano qua, Cincinnati e US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini si affida a Federico Gaio fino agli US Open

