Dal Belgio filtra pessimismo in relazione all’affare tra i rossoneri e il Brugge. La situazione del centrocampista resta piuttosto delicata Il Milan, che sta mostrando passi in avanti anche in campo con le prime amichevoli, è al lavoro ininterrottamente in sede di calciomercato per mettere tra le mani di Allegri una squadra forte, completa e competitiva. (LaPresse) – Calciomercato.it Da settimane ormai i rossoneri stanno provando ad ingaggiare Ardon Jashari per il centrocampo in una trattativa divenuta quasi snervante. La fumata bianca tarda ancora ad arrivare con il Brugge, proprietario del cartellino, che non si schioda dalla richiesta di 35 milioni di base fissa con 5 di bonus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Jashari-Milan, le cose si complicano: offerta rifiutata