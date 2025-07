Jannik Sinner è impressionante anche in allenamento | non sbaglia una volée a Monte Carlo

Il numero 1 del tennis, che tornerĂ nel 1000 di Cincinnati, si sta allenando nel Principato e in un video sbucato online si vede un Sinner perfetto nel gioco a rete. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’ esordio del n.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

Jannik Sinner versione relax in vista di tornare nel tour per Cincinnati tra qualche settimana Video da DNA da Tennis Vai su Facebook

Jannik Sinner è impressionante anche in allenamento: non sbaglia una volée a Monte Carlo; Fritz: Sinner vincente a Roma? Se succede sarebbe impressionante; Sinner a Wimbledon, il VIDEO dell'allenamento.

Sinner riprende gli allenamenti con il preparatore atletico Ferrara in vista degli US Open - Dopo un veloce passaggio nella sua Sesto, in Val Pusteria (dov'è stato ripreso mentre si prendeva cura della sua Ferrari), e qual ... Segnala tg.la7.it

Come Jannik Sinner utilizza la dieta per ottimizzare le sue prestazioni - Esplora il segreto della forma fisica di Jannik Sinner: una dieta semplice ma bilanciata che punta tutto sulle carote. Si legge su tuobenessere.it