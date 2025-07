Jannik Sinner e Daniil Medvedev in affari | la società che non ti aspetti

Daniil Medvedev sorprende con un annuncio del tutto inaspettato: ecco cosa c’entra Jannik Sinner e cosa faranno insieme i due tennisti. Fino a qualche tempo fa, Daniil Medvedev era la bestia nera di Jannik Sinner. Non c’era verso di batterlo: qualunque cosa facesse, per quanto impegno ci mettesse, l’azzurro proprio non riusciva a venire a capo di quel rebus russo. Poi, però, qualcosa è cambiato. E, da quel momento in poi, i ruoli si sono invertiti: ora è l’italiano ad essere la bestia nera non solo di Medvedev, ma un po’ di tutti i tennisti del circuito maggiore. Jannik Sinner e Daniil Medveded in affari: la societĂ che non ti aspetti (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it Š Ilveggente.it - Jannik Sinner e Daniil Medvedev in affari: la societĂ che non ti aspetti

In questa notizia si parla di: medvedev - jannik - sinner - daniil

Come cambia il tabellone di Jannik Sinner al Roland Garros con l’eliminazione di Medvedev. Sorride anche Djokovic - L’eliminazione del giorno, nel tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, è certamente quella del russo Daniil Medvedev, numero 11 del seeding, sconfitto al quinto set dal britannico Cameron Norrie: l’ex numero 1 del mondo era inserito nella parte alta del tabellone.

Sorteggio ATP Halle 2025: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno. Zverev solo in finale, Medvedev o Rublev in semifinale - A meno di defezioni dell’ultima ora, il ranking ATP rilasciato lunedì 9 giugno, dopo il Roland Garros, ha definito le 8 teste di serie del tabellone principale di singolare maschile del Terra Wortmann Open 2025 di tennis: il sorteggio è previsto a partire dalle ore 13.

Jannik Sinner e Daniil Medvedev col microfono in allenamento a Wimbledon: le impressioni del n.1 del mondo - Un’iniziativa molto particolare. Due giorni fa, Jannik Sinner e Daniil Medvedev sono stati tra i giocatori che hanno avuto il privilegio di provare lo splendido manto erboso del Centrale di Wimbledon.

Daniil Medvedev fa un solo nome quando si tratta di scegliere il suo socio in un’attività da aprire assieme: Jannik Sinner Vai su Facebook

Per l'undicesima volta in carriera Jannik Sinner si ritrova sotto di due set a livello Slam: l'ultima volta risale alla finale dell'Australian Open 2024, quando riuscĂŹ nella rimonta contro Daniil Medvedev per conquistare il suo primo Slam. Solo in un'altra occasione Vai su X

Medvedev e lo strano messaggio a Sinner: È freddo, io e lui dovremmo fare una cosa...; Medvedev sceglie Sinner per aprire un'attività assieme: Mi serve qualcuno freddo come Jannik; Medvedev pensa al post tennis: “Vorrei aprire un’attività con Sinner”.

Jannik Sinner e Daniil Medvedev in affari: la società che non ti aspetti - Jannik Sinner e Daniil Medvedev, è deciso: non sarà più solo il tennis a legare i due campioni del circuito maggiore. ilveggente.it scrive

Sinner socio in affari di Medvedev? Il russo pronto ad aprire un'attività insieme a Jannik - La confessione di Daniil prima del match contro Moutet a Washington. Come scrive sport.virgilio.it