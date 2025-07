Jamie Lee Curtis | La chirurgia plastica è un genocidio culturale ho visto intere generazioni di donne sfigurate per inseguire una bellezza finta

Dopo aver confermato che ricoprirà il ruolo di Jessica Fletcher nel reboot cinematografico della storica serie tv, la Signora in giallo, l'attrice Jamie Lee Curtis si racconta in una lunga intervista al Guardian in cui parla apertamente della pressione che Hollywood esercita soprattutto sulle donne, spingendole a rincorrere un ideale estetico irraggiungibile. "La chirurgia estetica è un genocidio culturale. Ho visto intere generazioni di donne sfigurate per inseguire una bellezza finta, imposta dall'industria" ha affermato l'interprete. Jamie Lee Curtis, all'età di 25 anni, si sottopose a un intervento dopo che qualcuno sul set le aveva fatto notare che aveva "gli occhi gonfi".

Jamie Lee Curtis contro la chirurgia plastica: "Ha causato il genocidio di una generazione di donne" - La star di Everything Everywhere All at Once ha rincarato la dose nei confronti delle operazioni chirurgiche legate ai ritocchi estetici.

