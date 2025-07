Jamie Lee Curtis contro la chirurgia plastica | Ha causato il genocidio di una generazione di donne

La star di Everything Everywhere All at Once ha rincarato la dose nei confronti delle operazioni chirurgiche legate ai ritocchi estetici. Jamie Lee Curtis si è schierata ancora una volta contro la crescente popolarità della chirurgia plastica, paragonando l'impatto dell'industria ad un genocidio. L'attrice ha manifestato esplicitamente il suo dissenso mostrando un paio di enormi labbra rosse di plastica nel corso di un'intervista e un servizio fotografico per il Guardian, specificando che si trattava di una protesta contro la chirurgia plastica. Le dichiarazioni di Jamie Lee Curtis contro la chirurgia plastica "Mi sono espressa molto chiaramente sul genocidio di una generazione di donne da parte del complesso industriale cosmeceutico neologismo nato dalla fusione di cosmetico e farmaceutico, che si sono sfigurate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jamie Lee Curtis contro la chirurgia plastica: "Ha causato il genocidio di una generazione di donne"

In questa notizia si parla di: plastica - jamie - curtis - chirurgia

Jamie Lee Curtis pentita della chirurgia plastica: “Avevo 25 anni, l’ho fatto dopo un commento sul mio aspetto” - Jamie Lee Curtis si è pentita di essersi sottoposta a un intervento di chirurgia plastica a 25 anni, dopo un commento riguardante il suo aspetto fisico.

Jamie Lee Curtis: "Costretta alla chirurgia plastica a 25 anni a causa di una Hollywood tossica" - L'attrice ha rivelato che a causa del rifiuto di un direttore della fotografia fu costretta a ricorrere al bisturi quando era molto giovane Jamie Lee Curtis ha dichiarato in una nuova intervista concessa a 60 Minutes di essersi sottoposta per la prima volta a un intervento di chirurgia plastica all'età di 25 anni, dopo che un giorno un direttore della fotografia si era rifiutato di riprenderla sul set di un film perché non gli piaceva il suo viso.

"Jamie Lee Curtis: la chirurgia plastica è un genocidio culturale" Bombarsi di sostanze chimiche e farsi fare zac zac ar cazzo è invece un inno alla natura Vai su X

A 66 anni Jamie Lee Curtis, figlia di Tony Curtis e Janet Leigh, conquista Hollywood con un ruolo iconico e dichiara guerra alla chirurgia plastica Vai su Facebook

Jamie Lee Curtis contro la chirurgia plastica: Ha causato il genocidio di una generazione di donne; Jamie Lee Curtis rivela di essersi sottoposta a chirurgia plastica a 25 anni: Non è stata una bella cosa; Jamie Lee Curtis svela l'intervento di chirurgia plastica a 25 anni: 'Non fu un bene.

Jamie Lee Curtis contro la chirurgia plastica: "Ha causato il genocidio di una generazione di donne" - La star di Everything Everywhere All at Once ha rincarato la dose nei confronti delle operazioni chirurgiche legate ai ritocchi estetici. Segnala msn.com

Jamie Lee Curtis contro la chirurgia plastica e.... il problema di Hollywood con l'età! - Jamie Lee Curtis critica l’industria cosmetica e l’uso dei filtri AI: "Abbiamo cancellato generazioni di volti naturali". tag24.it scrive