Italia – Spari in pieno centro | la situazione State attenti

Nel cuore della notte, quando la città sembra sospesa tra il buio e l’attesa del giorno, il silenzio può essere più profondo di qualsiasi rumore. Le strade deserte, le finestre illuminate solo da qualche televisore ancora acceso, i passi lontani di chi torna a casa tardi: tutto appare fermo, immobile, dentro una calma apparente che spesso inganna. È in questi momenti che il fragore di uno sparo può trasformarsi in un urlo collettivo, un risveglio brusco e improvviso per chi pensava di avere davanti un’altra giornata qualunque. Leggi anche: Sparatoria in chiesa, tre morti: tra le vittime anche l’aggressore C’è un tempo in cui le città dormono, ma i conflitti no. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia – Spari in pieno centro: la situazione. “State attenti”

In questa notizia si parla di: italia - spari - pieno - centro

Esplosioni, spari e fiamme: scene da Far West in Italia, l’assalto è spaventoso - Un nuovo tentativo di assalto armato a un portavalori è stato messo in atto in Italia, dove un commando composto da almeno cinque persone ha cercato di bloccare un furgone blindato in transito.

Ucciso il torturatore al-Kikli, era stato in Italia per una visita a un ministro. Spari tra miliziani e incendi in strada - Il torturatore Abdel Ghani al-Kikli è stato ucciso il 12 maggio nel campo militare di Tekbali, a sud di Tripoli.

Spari contro l’auto, poi la fuga. Agguato choc in Italia: chi è la vittima - Un agguato a colpi di pistola, in pieno giorno, e un obiettivo ben preciso: Luca Guerrini, noto ultrà del Milan, da tempo vicino a Luca Lucci, leader della Curva Sud oggi in carcere.

Strappato dal polso in pieno centro a Capri, in mezzo ai negozi di lusso: un Richard Mille da 200mila euro sparisce nel nulla ? Vai su Facebook

Sparatoria a Monreale, 3 ragazzi uccisi e 2 feriti. Fermato 19enne, ha confessato, caccia ad altri 4; Scafati, spari in pieno giorno: Fratelli d’Italia accusa il Comune; Sparatoria Monreale, reo confesso in carcere a Palermo: si cercano l’altro esecutore e le 2 pistole.

Spari in centro a Milano, un uomo ferito nella zona della movida - Spari in centro a Milano, un uomo ferito nella zona della movida ... Scrive unionesarda.it

Lite con spari sul lungomare: un ferito, fermato un uomo. Scene di ... - Spari nei pressi della Rotonda Diaz e scene di panico sul lungomare di Napoli zeppo di ... Segnala leggo.it