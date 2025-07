Italia all' Onu priorità tregua e assistenza umanitaria a Gaza

Per l'Italia le priorità a Gaza sono "la tregua e l' assistenza umanitaria ". Lo ha detto la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi intervenendo alla conferenza in corso all' Onu sul conflitto in Medio Oriente. "La soluzione a due Stati è l'unica via di mezzo tra le esigenze di sicurezza di Israele e le legittime aspirazioni dei palestinesi", ha aggiunto. "Serve una striscia di Gaza libera da Hamas e riconcongiunta alla Cisgiordania", ha sottolineato. Un minuto di silenzio per le vittime di Gaza è stato osservato alla conferenza in corso all'Onu sulla soluzione a due Stati per il conflitto tra Israele e Palestina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

