Italia 2050 solo l’11% saranno bambini il 35% over 65 L’Istat fotografa un Paese che invecchia e lancia l’allarme per scuole e welfare | Impatto senza precedenti sulle politiche sociali

L'invecchiamento demografico dell'Italia si prepara a raggiungere dimensioni senza precedenti entro il 2050. Il nuovo studio Istat "Italia 2050: sfide e prospettive di una società in transizione" delinea uno scenario che avrà ripercussioni profonde sul sistema educativo nazionale e sulle politiche scolastiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Quanti sono i bambini di strada in Italia? Cento? Mille? Diecimila? Non si sa: non esistono dati ufficiali sul numero dei bambini di strada in Italia (per ammissione dell' Istat). Niente numeri ufficiali nemmeno in Europa o nel mondo. Anche le stime delle Nazioni

In Italia, nel 2024, più di 2 milioni di bambini sotto i 16 anni vivono in condizioni di povertà o rischio di esclusione sociale. Non è uno slogan, non è un'esagerazione: lo dice l'Istat. È il 26,7% dei minori. Una cifra che fa male. Ma che racconta la realtà di un Pae

Istat, Italia invecchia, over 80 superano bambini under 10 - In Italia quasi un quarto della popolazione (il 24,7% pari a 14 milioni 573mila persone) ha più di 65 anni mentre ci sono quasi 4,6 milioni di persone che hanno superato gli ottanta. Lo riporta ansa.it

Istat, Italia sempre più vecchia e povera: gli over 80 sono più dei ... - Istat, Italia sempre più vecchia e povera: gli over 80 sono più dei bambini, 97 mila laureati lasciano il paese in 10 anni. Riporta ilmessaggero.it