Italbasket Simone Fontecchio con la squadra a Folgaria | si allenerà solo dal 30 luglio

L’ala degli Heat, Simone Fontecchio, ha deciso di anticipare i tempi per poter essere parte del gruppo Azzurro già dai primissimi giorni. Simone Fontecchio è da ieri, domenica 27 luglio, al Training Camp di Folgaria. Nonostante il suo arrivo fosse concordato con la FIP e lo staff tecnico per il 30 luglio, l’ala degli Heat ha deciso di anticipare i tempi, proprio come fece nel 2023, per poter essere parte del gruppo Azzurro già dai primissimi giorni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: simone - fontecchio - luglio - folgaria

Il campione di basket Simone Fontecchio torna a Pescara per il Summer camp "Nba Basketball School Italy" - Occasione imperdibile per i giovani appassionati di pallacanestro: dal 13 al 15 luglio il palaElettra II di Pescara ospiterà "Summer Experience: 3 giorni con Simone Fontecchio", un appuntamento straordinario che vedrà protagonista l’unico giocatore italiano attualmente in Nba.

NBA, Simone Fontecchio lascia Detroit e passa ai Miami Heat: nuova sfida per l’azzurro - Aperta ufficialmente la free agency NBA da un solo giorno, si accende il mercato verso la prossima stagione con vari trasferimenti ed uno scambio che ha coinvolto anche Simone Fontecchio, unico cestista italiano che milita attualmente nella lega più competitiva e prestigiosa al mondo.

NBA, Simone Fontecchio riparte dai Miami Heat - Miami (Stati Uniti), 2 luglio 2025 – La carriera NBA di Simone Fontecchio ripartirà dai Miami Heat. Una notizia che ha iniziato a rimbalzare e a prendere corpo nella nottata italiana: l’ala azzurra classe 1995 lascia quindi i Detroit Pistons per approdare alla corte di coach Erik Spoelstra e Pat Riley, presidente operativo dei Miami Heat, che in questa sign and trade manderanno nella città dei motori Duncan Robinson, titolare di un nuovo contratto di tre stagioni da 48 milioni di dollari complessivi.

Nazionale - Simone Fontecchio da oggi con la squadra a Folgaria. Non sarà coinvolto negli allenamenti fino al 30 Luglio https://basketinside.com/nazionali/news-nazionali/nazionale-simone-fontecchio-da-oggi-con-la-squadra-a-folgaria-non-sara-coinvolto-ne Vai su X

Simone Fontecchio da oggi con la squadra a Folgaria. Non sarà coinvolto negli allenamenti fino al 30 luglio; Italia, Fontecchio già in gruppo a Folgaria. Dal 30 in campo; Fontecchio con Italia a Folgaria ma come da accordo Fiba-Nba non si allenerà fino al 30 luglio.

Simone Fontecchio anticipa l’arrivo al Training Camp di Folgaria, ma niente allenamenti fino al 30 luglio - L’ala dei Miami Heat è già con la Nazionale a Folgaria, in vista degli Europei 2025. Lo riporta calciomagazine.net

Nazionale – Simone Fontecchio da oggi con la squadra a Folgaria. Non sarà coinvolto negli allenamenti fino al 30 Luglio - Simone Fontecchio è da oggi, domenica 27 luglio, al Training Camp di Folgaria! Riporta basketinside.com