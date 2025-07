Istat | la popolazione italiana in calo di oltre 4 milioni entro il 2050

La popolazione residente in Italia, oggi circa 59 milioni, è prevista in diminuzione a 54,7 milioni entro il 2050, con un calo graduale ma costante nel tempo. E' quanto emerge dalle ultime previsioni demografiche dell’Istat, aggiornate al 2024. Previsto un calo di 7,7 milioni della popolazione in età attiva entro il 2050 nella fascia 15-64 anni: dagli attuali 37,4 milioni a 29,7 milioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Istat: la popolazione italiana in calo di oltre 4 milioni entro il 2050

In questa notizia si parla di: milioni - popolazione - calo - entro

Povertà : Caritas, in Italia oltre 5,6 milioni poveri assoluti, 9,7% popolazione - Roma, 16 giu. (LaPresse) – Sono oltre 5,6 milioni i poveri assoluti in Italia. Lo si legge nel terzo report statistico nazionale 2025 di Caritas Italia.

Istat, popolazione in calo di oltre 4 milioni entro il 2050 - La popolazione residente in Italia, oggi circa 59 milioni, è prevista in diminuzione a 54,7 milioni entro il 2050, con un calo graduale ma costante nel tempo.

Oggi è la Giornata mondiale della popolazione. Istituita dalle Nazioni Unite nel 1989, richiama l’attenzione sull’importanza delle dinamiche demografiche nei processi sociali, economici e politici a livello globale. Nel 1950, in Africa subsahariana morivano 18,5 Vai su Facebook

Istat, popolazione in calo di oltre 4 milioni entro il 2050; Istat, popolazione in calo di oltre 4 milioni entro il 2050; Istat, entro 2050 calo di 7,7 mln abitanti in fascia 15-64 anni.

Istat, popolazione in calo di oltre 4 milioni entro il 2050 - La popolazione residente in Italia, oggi circa 59 milioni, è prevista in diminuzione a 54,7 milioni entro il 2050, con ... Da notizie.tiscali.it

Istat: la popolazione italiana in calo di oltre 4 milioni entro il 2050 - La popolazione residente in Italia, oggi circa 59 milioni, è prevista in diminuzione a 54,7 milioni entro il 2050, con un calo graduale ma costante nel tempo. gazzettadelsud.it scrive