Secondo le ultime previsioni demografiche dell’ Istat, aggiornate al 2024, la popolazione residente in Italia (oggi circa 59 milioni di persone) è prevista in diminuzione a 54,7 milioni entro il 2050, con un calo graduale ma costante nel tempo. Entro lo stesso anno la quota di anziani di 65 anni e più salirà al 34,6 per cento (dal 24,3 per cento), quella di individui di 15-64 anni scenderà al 54,3 per cento (dal 63,5 per cento). Prevista in calo di un punto percentuale la quota di giovani fino a 14 anni (all’11,2 per cento). In base alle previsione dell’Istat, ci sarà un calo di 7,7 milioni della popolazione in età attiva nella fascia 15-64 anni: dagli attuali 37,4 milioni a 29,7 milioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Istat: in Italia popolazione in calo di oltre 4 milioni entro il 2050