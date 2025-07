Ischia Libri d’A…Mare | tra memoria e fragilità una serata tra Pino Daniele e la Generazione anZia

“Ischia libri d’A.Mare”, la rassegna letteraria giunta quest’anno alla XXIX edizione, prosegue con una serata dedicata al tempo dei ricordi. Alle 21:30, in piazza Santa Restituta, a Lacco Ameno, vedrà ospiti Gianni Valentino, autore di “Feeling. Pino Daniele” (Colonnese Editore) ed Emanuela Ambrosino, autrice di “Generazione anZia” (Santelli Editore). La rassegna è organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura con il contributo della Regione Campania, in collaborazione con il Comune di Lacco Ameno e l’Albergo della Regina Isabella, che in occasione delle commemorazioni per i 430 anni della morte di Torquato Tasso è dedicata al tema “Il tempo ritrovato”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it