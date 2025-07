Iron Fist al femminile debutta nell’MCU | Jona Xiao sarà la voce nella serie animata Eyes of Wakanda

L'universo Marvel si arricchisce di una nuova Iron Fist: la serie animata Eyes of Wakanda introdurrĂ il personaggio in versione femminile, doppiato da Jona Xiao, in arrivo su Disney. Iron Fist avrĂ finalmente una versione femminile nell'MCU, e il debutto avverrĂ nella prossima serie animata Eyes of Wakanda, in arrivo su Disney+ il 1° agosto 2025. A prestare la voce al personaggio sarĂ l'attrice Jona Xiao, giĂ nota per il suo ruolo nella serie Hightown. Con questa novitĂ , il Marvel Cinematic Universe prosegue nella sua evoluzione, proponendo nuove interpretazioni di personaggi iconici. La conferma arriva dal Comic-Con Durante un intervento al Comic-Con, Jona Xiao ha annunciato pubblicamente il suo coinvolgimento nel progetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Iron Fist al femminile debutta nell’MCU: Jona Xiao sarĂ la voce nella serie animata Eyes of Wakanda

In questa notizia si parla di: serie - iron - fist - femminile

Ironheart: Il trailer ufficiale italiano della serie Marvel sull'erede di Iron Man - Con Dominique Thorne nei panni di una brillante inventrice che si costruisce da sola un'armatura in stile Iron Man, Ironheart debutterĂ su Disney+ il 25 giugno.

Ironheart, arriva l'erede di Iron Man: il trailer svela trama e data d'uscita della serie Marvel - La serie continuerĂ la storia di Riri Williams, personaggio introdotto per la prima volta nel film Black Panther: Wakanda Forever Marvel Television ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Ironheart, con Dominique Thorne protagonista.

Ironheart: recensione dei primi 3 episodi e l’eredità di iron man nella nuova serie Marvel - La serie Ironheart, parte integrante dell’ Universo Cinematografico Marvel, si distingue per l’introduzione di un personaggio innovativo e per lo sviluppo di una trama che si addentra nel mondo della criminalità , segnando un’evoluzione rispetto alla tradizionale narrativa supereroistica.

Iron Fist al femminile debutta nell’MCU: Jona Xiao sarà la voce nella serie animata Eyes of Wakanda; Shang-Chi 2 con Iron Fist donna e gli Agents of Atlas? Nuovi entusiasmanti rumor; I Marvel Studios sono pronti a dare una seconda chance ad Iron Fist?.

Iron Fist al femminile debutta nell’MCU: Jona Xiao sarà la voce nella serie animata Eyes of Wakanda - L'universo Marvel si arricchisce di una nuova Iron Fist: la serie animata Eyes of Wakanda introdurrà il personaggio in versione femminile, doppiato da Jona Xiao, in arrivo su Disney. Come scrive msn.com

Iron Fist: Marvel pensa a una versione al femminile, Danny Rand ... - Movieplayer; Serie TV; News; Iron Fist: Marvel pensa a una versione al femminile, Danny Rand tornerà in un ruolo minore? movieplayer.it scrive