Ipertrofia prostatica benigna | a Bologna un nuovo trattamento con il vapore acqueo

Bologna 28 luglio 2025 - Una nuova frontiera nella cura dell’ipertrofia prostatica benigna (Ipb) è ora disponibile anche a Bologna. Si tratta di una tecnica innovativa e mini-invasiva che utilizza il vapore acqueo per ridurre il volume della prostata, migliorando significativamente i sintomi urinari e la qualità della vita dei pazienti. Il trattamento è già attivo all’Unità operativa di Urologia dell’ Azienda Usl di Bologna, nel presidio di San Giovanni in Persiceto, e sarà presto introdotto anche presso l’Irccs Policlinico del Sant’Orsola. Il nuovo approccio terapeutico viene offerto in regime di Servizio sanitario nazionale, rendendolo accessibile a tutti i pazienti che ne abbiano indicazione clinica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

