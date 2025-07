Io sono qui Con te a ogni passo

“Ci sono momenti nella vita in cui non abbiamo voglia di spiegare. Non perché non abbiamo nulla da dire, ma perché le cose stanno ancora prendendo forma dentro di noi. A volte ci serve solo silenzio. Un po’ di respiro. Un po’ di fiducia. Non tutte le strade si raccontano mentre le si percorre. Alcune vanno vissute, piano piano, con l’anima che si orienta, come chi cammina al buio fidandosi dell’intuito. E in quei momenti, le domande — anche le più affettuose, anche quelle dette col sorriso — possono diventare un rumore di fondo che stanca. Come un vento contrario mentre cerchi di tenere in mano la tua barca. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Io sono qui. Con te, a ogni passo

