Io sono Farah anticipazioni | qual è la malattia del figlio Kerim?ah

Protagonisti della trama di Io sono Farah sono Farah Er?adi, interpretata da Demet Özdemir, e suo figlio Kerim?ah. Insieme al bambino, la donna di 28 anni vive a Istanbul ormai da tempo. Di origini iraniane, è fuggita dal suo Paese sei anni prima e ha iniziato a viaggiare per raggiungere la Francia. Una volta giunta in Turchia, però, ha scoperto di essere incinta e così ha deciso di stabilirsi lì. Ha iniziato a lavorare illegalmente come donna delle pulizie per un gangster, Tahir Lekesiz. Mentre inizia a legarsi a quest’ultimo, scopriamo che Kerim?ah è malato. Il bambino soffre di una grave e rara malattia. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Io sono Farah anticipazioni: qual è la malattia del figlio Kerim?ah

In questa notizia si parla di: sono - farah - kerim?ah - figlio

IO SONO FARAH DEBUTTA SU CANALE 5: TEST A SORPRESA IN VISTA DI UNA SVOLTA EPOCALE? - “Io sono Farah” è la nuova serie turca che parte a sorpresa su Canale 5. Un arrivo che potrebbe aprire ad una rivoluzione storica nel pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset.

«Io sono Farah»: la nuova serie evento in prima serata su Canale 5 - Sta per debuttare in prima serata su Canale 5 « Io sono Farah », una serie drammatica in prima visione assoluta ed esclusiva che promette di conquistare il pubblico italiano.

Io sono Farah prossimamente su canale 5 - Io sono Farah ( Ad?m Farah ), la nuova serie turca che ha già conquistato il pubblico internazionale, sta per approdare su Canale 5.

“Io sono Farah, una storia che non dimenticherai.” Da lunedì 28 luglio alle 15.45 arriva su Canale 5 una nuova soap turca pronta a conquistare tutti. Amore, segreti e atmosfere intense: al centro della scena ci sono una ragazza senza documenti e un boss del Vai su Facebook