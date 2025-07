Io sono Farah a che ora inizia e finisce su Canale 5 | orari puntate

La programmazione di Canale 5 accoglie un’altra serie TV turca, Io sono Farah. Questo titolo, andato in onda su Fox nel 2023 con due stagioni di 27 puntate, terrĂ compagnia al pubblico Mediaset nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì. L’attrice Demet Ă–zdemir torna a essere protagonista della fascia oraria pomeridiana da lunedì 28 luglio 2025. In tutto sono due gli episodi che vanno in onda nel pomeriggio, ogni settimana. La protagonista della trama è Farah, una donna di 28 anni iraniana, che vive in Turchia da quando ha scoperto di essere incinta di suo figlio. Ma vediamo ora insieme quali sono gli orari di messa in onda, A che ora inizia e finisce Io sono Farah oggi. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Io sono Farah a che ora inizia e finisce su Canale 5: orari puntate

In questa notizia si parla di: sono - farah - canale - puntate

IO SONO FARAH DEBUTTA SU CANALE 5: TEST A SORPRESA IN VISTA DI UNA SVOLTA EPOCALE? - “Io sono Farah” è la nuova serie turca che parte a sorpresa su Canale 5. Un arrivo che potrebbe aprire ad una rivoluzione storica nel pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset.

«Io sono Farah»: la nuova serie evento in prima serata su Canale 5 - Sta per debuttare in prima serata su Canale 5 « Io sono Farah », una serie drammatica in prima visione assoluta ed esclusiva che promette di conquistare il pubblico italiano.

Io sono Farah prossimamente su canale 5 - Io sono Farah ( Ad?m Farah ), la nuova serie turca che ha giĂ conquistato il pubblico internazionale, sta per approdare su Canale 5.

Da lunedì, il pomeriggio di Canale 5 si rinnova con una proposta ancora più ricca e coinvolgente. Si parte alle 14:10 con #ForbiddenFruit, la serie turca più intrigante dell’estate, che andrà in onda fino alle 15:30. A seguire, alle 15:45, debutta #IoSonoFarah, la Vai su Facebook

Io sono Farah, le trame dal 4 all'8 agosto; Io sono Farah, la serie turca da oggi in tv: trama, cast, quante puntate sono; Io sono Farah, nuova serie turca, le anticipazioni dal 28 luglio al 1° agosto.

Io sono Farah, le anticipazioni di oggi (lunedì 28 luglio). Trama, cast e dove è stata girata la nuova dizi di Canale 5 - Mediaset continua a puntare sulle dizi (le serie tv turche) e rilancia, inserendone una terza tra ... Si legge su msn.com

Tra Forbidden Fruit e La Forza di una donna arriva una nuova dizi per rafforzare il pomeriggio di Canale 5 - Canale 5 arricchisce il proprio pomeriggio all'insegna della serialità turca con Io sono Farah, una nuova serie turca che sarà in onda alle 15. Secondo gazzetta.it