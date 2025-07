Investigatore privato per spiare dipendenti Atm? L' azienda non smentisce | Immotivato clamore per accertamenti leciti

Controllo a distanza dei lavoratori di Atm e presunto utilizzo di agenzie investigative private. Chiede chiarimenti il consigliere comunale del Pd, Alessandro Russo dopo una lettera dei sindacati all'azienda con cui si chiede conto e ragione in merito a segnalazioni dei lavoratori sulla presunta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

