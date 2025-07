Invalida ipovedente denuncia | Non ho trovato un taxi per tornare a casa di notte

Ancona, 28 luglio 2025 – Ipovedente, con una invaliditĂ al cento per cento, chiama un taxi per tornare a casa di notte ma nessuno le risponde. Tre, quattro chiamate, per sentire solo che il telefono squillava a vuoto. Succede ad Ancona, di sabato e in piena estate, quando la cittĂ si riempie di turisti e la sera si esce. A vivere questo disservizio è stata una 60enne anconetana che sabato notte è dovuta tornare a casa a piedi, con non poche difficoltĂ visto che non vede bene e ha anche problemi a camminare. "E' un episodio increscioso quello che ho vissuto – racconta la cittadina che chiede di rimanere anonima pur avendo contattato il Carlino fornendo le proprie generalità – in una cittĂ che ha 100mila abitanti non deve accadere, ho giĂ scritto al sindaco, alla polizia locale e anche al ministero dei Trasporti.

