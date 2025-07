Intervista al leader di Hezbollah Mahmoud Kmati | l’Iran continua a sostenerci; Israele non ha rispettato l’accordo; la Siria oggi è più debole; è al-Sharaa e non Israele a dover proteggere drusi e alawiti

In Libano i cittadini vivono in uno stato di generale attesa e affrontano le conseguenze della guerra in un contesto economico difficile, con un costo della vita elevato e salari bassi. Nel sud del Paese, dove circa 200.000 libanesi sono stati sfollati dal confine, il processo di ricostruzione rimane bloccato, in attesa di un accordo politico tra Beirut e Tel Aviv sotto l’egida degli Stati Uniti, che subordina qualsiasi progresso nel processo di riedificazione alla consegna delle armi da parte di Hezbollah. Intanto, il 22 giugno l’OMS, denunciando le continue violazioni della tregua, rivela che almeno 71 civili, tra cui nove bambini e 14 donne, sono stati uccisi nel Paese durante il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Intervista al leader di Hezbollah Mahmoud Kmati: l’Iran continua a sostenerci; Israele non ha rispettato l’accordo; la Siria oggi è piĂą debole; è al-Sharaa e non Israele a dover proteggere drusi e alawiti

Intervista al leader di Hezbollah Mahmoud Kmati: l'Iran continua a sostenerci; Israele non ha rispettato l'accordo; la Siria oggi è più debole; è al-Sharaa e non Israele a dover proteggere drusi e alawiti; Netanyahu: Con l'uccisione di Nasrallah abbiamo saldato i conti - 33 persone uccise e di 195 feriti questo il bilancio degli attacchi israeliani di oggi in LIbano; Siria, i jihadisti controllano più del 70% di Aleppo. Sabato i vertici di Hamas volano al Cairo - Al Arabiya: I ribelli controllano più del 70% di Aleppo.

