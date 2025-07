Inter U23 intervento riuscito per Zanchetta | le condizioni e il programma

Mattia Zanchetta, centrocampista dell’Inter U23, si è sottoposto a un intervento chirurgico a causa di un’ernia. Di seguito il comunicato del Club nerazzurro. LA DECISIONE – Mattia Zanchetta farà parte della rosa dell’Inter U23 nella prossima stagione. Il canterano nerazzurro, titolare indiscusso del centrocampo della squadra Primavera vincitrice dell’ultimo Campionato U20, si è indubbiamente meritato l’upgrade dato dal passaggio alla squadra U23, con la quale sarà impegnato nel difficile e stimolante Campionato di Serie C. Confrontandosi con avversari di spessore diverso, oltre che già abituati a un’intensità e a una qualità di gioco diverse, Zanchetta non potrà far altro che apprendere elementi fondamentali nel percorso verso la sua piena maturazione calcistica. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter U23, intervento riuscito per Zanchetta: le condizioni e il programma

